Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Sachbeschädigung durch Brandlegung (11.07.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr am Aufgang zur Bahnhaltestelle Spaichingen-Mitte am Stadtpark ereignete.

Ein Anwohner, der durch Lärm von der Bahnhaltestelle her aufmerksam wurde, beobachtete drei Personen, die sich dort aufhielten und offensichtlich ein Müllgefäß umgestoßen hatten. Wenige Minuten später stand der Mülleimer in Brand und wurde irreparabel beschädigt.

Weiteren Schaden verhinderten Anwohner, die den Brand mit eigenen Mitteln löschten. Ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr war somit nicht mehr erforderlich.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell