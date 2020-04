Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrerin wird von der Sonne geblendet und streift geparkten Pkw 26.04.2020

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.00 Uhr in der Konstanzer Straße. Eine 78-jährige Toyota-Fahrerin war nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet worden und streifte bei der Vorbeifahrt ein mit offener Fahrertür abgestellten BMW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

