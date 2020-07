Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Rottenburg-Horb/TÜ) 30.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall 12.7.20, 11.45 Uhr

Rottenburg (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall kam es am Sonntag auf der A81 zwischen Rottenburg und Horb. Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW-SUV hatte zu wenig Abstand und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 26-jähriger in seinem Ford Fiesta wegen zähflüssigem Verkehr stark abbremsen musste. Trotz Vollbremsung und eingeleitetem Ausweichmanöver krachte der BMW X2-Pilot ins Fiesta-Heck. Dieser wurde durch den heftigen Aufprall gedreht und landete danach in der Mittelleitplanke. Der Fahrer des Fiesta und seine 26-jährige Beifahrerin wurden dadurch leicht verletzt. Durch den Unfall war der linke Fahrstreifen über zwei Stunden blockiert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen.

