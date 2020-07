Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Betrunkener Golf-Fahrer gefährdet andere und flüchtet 12.7.20, 20 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Fahrer eines VW-Golf hat am Sonntagabend zwischen Flözlingen und Zimmern ob Rottweil zwei Autofahrer beim Überholen an einer unübersichtlichen Stelle gefährdet. Einen 81-Jährigen vorausfahrenden streifte er beim Wiedereinscheren, ein 55-Jähriger, der entgegenkam, musste mit einer Vollbremsung ins Bankett ausweichen. Der 26-jährige Verursacher machte sich aus dem Staub, als die anderen Beteiligten die Polizei zur Unfallaufnahme anriefen. Wie sich später herausstellte, gab es wohl einen triftigen Grund für die Unfallflucht. Nachdem der Aufenthaltsort des Flüchtigen durch die Polizei wenig später ermittelt worden war, ergab ein Alkoholtest fast zwei Promille Alkohol im Blut. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus an, da der Mann angab, nach der Straßenverkehrsgefährdung Alkohol getrunken zu haben. Der Schaden an den beteiligten Autos, allesamt VW Golf, wird auf 4000 Euro geschätzt.

