Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Passat-Fahrerin übersieht Motorrad 12.7.20, 20 Uhr

Rottweil (ots)

Ein 61-jährige Fahrerin eines VW-Passat hat an der Einmündung vom Berner Feld in die B27 einen 37-jährigen Suzuki-Fahrer übersehen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer der GSX S750 kam von Neukirch und wollte in das Berner Feld abbiegen. Der Passat erfasste das Motorrad beim Abbiegen noch am Hinterrad, wodurch der Sturz ausgelöst wurde. Da Betriebsstoffe auf die Straße ausliefen, musste die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften ausrücken. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

