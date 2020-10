Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Grabstein zerstört

Bocholt (ots)

Unbekannte haben auf einem Friedhof an der Pannemannstraße einen gläsernen Grabstein zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Tat trug sich in der Zeit von Montag bis Dienstag, 12.00 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

