Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Blitzableiter an Sporthalle beschädigt

Gronau (ots)

Beschädigt haben Unbekannte einen Blitzableiter an einer Sporthalle in Gronau. Das Metall war an dem Gebäude an der Albrechtstraße aus der Wandbefestigung gerissen worden. Es gibt Hinweise, dass der Täter in einer Personengruppe zu finden sein könnte, die im Umfeld der Halle Alkohol konsumiert hatte. Die Tat ereignete sich von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

