Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Teenager betrunken auf Mofa unterwegs

Gronau (ots)

Alkoholisiert war ein 16-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Mofa in Gronau unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 01.00 Uhr auf der Enscheder Straße ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,1 Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Der Teenager wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Er sieht sich nun einem Strafverfahren gegenüber.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell