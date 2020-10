Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Portemonnaie entwendet oder Fund unterschlagen?

Gescher (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag vergangener Woche ein Portemonnaie in einen Briefkasten der Post AG in Harwick in der Nähe des Mobilheimparks geworfen. Bei der Übergabe der Geldbörse an die Geschädigte stellte sich heraus, dass die Papiere noch da waren, aber Bargeld in dreistelliger Höhe fehlte. Die Gescheranerin hatte am gleichen Tag gegen 09.30 Uhr in einer Apotheke an der Straße "Am Kampus" Waren bezahlt. Auf dem Markt in Gescher an der Katharinenstraße bemerkte sie gegen 10.00 Uhr den Verlust. Das Abhandenkommen kann sich die Geschädigte nicht erklären. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell