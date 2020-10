Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinwirkung auf E-Scooter

Ahaus (ots)

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt sind die Folgen einer "Rollerfahrt" in Ahaus. Polizeibeamte kontrollierten am späten Dienstagabend einen 38-Jährigen, der mit seinem E-Scooter auf der Heeker Straße unterwegs war. Verdachtsmomente auf Drogenkonsum bei dem Ahauser bestätigte ein Vortest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können.

