Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Führerschein Klasse B reichte nicht aus

Rhede (ots)

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich ein 49-Jähriger am Dienstag in Rhede eingehandelt. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er mit einem LKW samt Anhänger gegen 09.50 Uhr die Straße Butenpaß befuhr. Der Mann aus Winterswijk konnte jedoch nur eine niederländische Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen, nicht die notwendige Klasse BE. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

