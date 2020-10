Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt

Rhede (ots)

Ein 50-jähriger Rekener geriet am Montagnachmittag auf der B67 in Rhede mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein aus Richtung Bocholt kommender 32-jähriger Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke. Der Wagen des Rekeners kam anschließend an der Leitplanke zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 10.500 Euro. Nur dem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass kein Personenschaden entstanden ist.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell