Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec beim Abbiegen übersehen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montagmittag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 88-jähriger Autofahrer war gegen 12.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Münsterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Als er nach rechts in die Blücherstraße abbiegen wollte, übersah der Bocholter eine 47-Jährige auf einem Pedelec: Die Bocholterin hatte die Münsterstraße ebenfalls in Richtung Innenstadt befahren und die Kreuzung bei Grünlicht in Richtung Innenstadt überqueren wollen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 900 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell