Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Rhede (ots)

In der Nacht zum Dienstag hörten Anwohner der Straße "Am Prinzenbusch" gegen 23.30 Uhr verdächtige Geräusche und informierten sofort die Polizei. Die Polizeibeamten trafen kurz darauf ein und konnten in Tatortnähe einen Wagen, besetzt mit einem 30-jährigen Mann und einer 39-jährigen Frau, feststellen. Ein weiterer Mann (33 J. ) kam den eingesetzten Beamten in einem Stichweg mit Diebesgut unter dem Arm entgegen. Die drei Beschuldigten aus Polen wurden festgenommen. An einem nahegelegenen Container fanden die Beamten offenbar zum Abtransport bereitgestellte Tatbeute. Bei dem 33-Jährigen konnte eine Plastikdose mit einer weißen Paste aufgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelt es sich vermutlich um Betäubungsmittel. Auch steht er im Verdacht, den Wagen unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu haben. In der Polizeiwache leistete der 30-Jährige Widerstand. Bei ihm fanden die Polizeibeamten eine offenbar benutzte Crack-Pfeife. Um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt den beiden Beschuldigten jeweils eine Blutprobe. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell