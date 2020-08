Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irndorf

TUT) Vortäuschen einer Körperverletzung (03.08.2020)

Irndorf (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Falscher Verdächtigung leitete der Polizeiposten Mühlheim an der Donau gegen einen 52 Jahre alten Mann ein, der am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle wegen einer erlittenen Kopfverletzung den Rettungsdienst angefordert und angegeben hatte, dass seine Ehefrau ihm die erlittene Kopfverletzung beigebracht habe.

Der Hinweis auf die durch die Ehefrau begangene Gewalttat führte zur Hinzuziehung der Polizei durch die Integrierte Leitstelle, was zum Einsatz von Polizeibeamten des Polizeipostens Mühlheim an der Donau führte. Der alkoholisierte Verletzte wiederholte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten die Anschuldigung gegen die Ehefrau und behauptete, die 49-Jährige habe ihm eine Tasse auf dem Schädel zertrümmert.

Während der vermeintliche Geschädigte wegen der tatsächlich existenten Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst versorgt wurde, erklärte die angeschuldigte Ehefrau die Schilderungen ihres Ehemannes als völlig aus der Luft gegriffen. Sie verwies darauf, dass er bei alkoholbedingten Missgeschicken üblicherweise Beschuldigungen gegen sie erhebe. Die mit ausdrücklicher Befürwortung der Angeschuldigten durchgeführte Überprüfung des Wohnbereichs nach Resten einer zertrümmerten Tasse oder sonstigen Spuren des durch den Verletzten vorgebrachten Gewaltdelikts führte nicht zum Fund von Beweismitteln. Das Muster der sichtbaren Verletzungen am Kopf des Ehemannes ließ darauf schließen, dass er sich seinen Kopf am Zugang zum Gebäude an einem sich dort befindlichen Regalbrett gestoßen hatte.

Nach Feststellung dieser Ergebnisse standen die ermittelnden Polizeibeamten dem Tatverdächtigen zu, zur Versorgung seiner Kopfverletzungen den Rettungsdienst in Anspruch zu nehmen, wegen der auch gegenüber der Polizei geäußerten, nach bisherigen Erkenntnissen zu Unrecht erhobenen Vorwürfen gegen die Ehefrau war von einer absichtlich vorgetragenen falschen Verdächtigung zum Nachteil der Ehefrau auszugehen.

Der 52-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

