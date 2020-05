Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss - ohne Führerschein - mit dem Pkw unterwegs

Landau (ots)

Am gestrigen Mittag wurde ein Pkw mitgeteilt, welcher in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 10, von Annweiler kommend in Richtung Landau, unterwegs wäre. Während der Fahrt sei der Pkw aus dem Raum Pirmasens mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und gefährdete hier andere (noch unbekannte) Verkehrsteilnehmer.

Der Pkw konnte schließlich durch eine Streife auf der Bundesautobahn 65 aufgenommen und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer, ein 35-jähriger Mann aus dem Raum Pirmasens, stellten die Beamten im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Aufnahme von Cannabisprodukten. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-212

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell