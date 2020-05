Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Umgekippter PKW in Hagenbach"

Wörth am Rhein (ots)

Die 45-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Friedenstraße in Hagenbach in Richtung Rewe-Markt. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie eine Verkehrsinsel und fuhr mit dem linken vorderen Reifen über diese. Dadurch geriet das Fahrzeug in derartige Schräglage, dass es nach rechts kippte und auf der rechten Seite liegen blieb. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien und blieb unverletzt. Es entstand ein Totalschaden (ca. 5.000EUR) am PKW, weswegen dieser im Anschluss abgeschleppt werden musste. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen.

