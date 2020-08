Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Bedrohung von Sicherheitspersonal in einer Unterkunft (03.08.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wandten sich am Montagabend gegen 20.00 Uhr an die Polizei, nachdem sie in der sich in der Bahnhofstraße befindlichen Unterkunft durch einen 28 Jahre alten Bewohner der Unterkunft mit Vorhalt eines Küchenmessers bedroht wordne waren.

Nach Angaben der Geschädigten habe der 28-Jährige ihnen gegenüber deutlich gemacht, dass ihm die Anwesenheit eines Sicherheitsdienstes in der Unterkunft nicht passe. Die Bedrohungslage gegen die Sicherheitsmitarbeiter, die sich in ihr Büro zurückgezogen hatten, dauerte bis zum Eintreffen der Polizei in der Unterkunft an. Der aus Westafrika stammende Tatverdächtige schloss sich nach dem Erkennen der eintreffenden Polizeibeamten in sein Zimmer ein und war nicht bereit, der Aufforderung der Polizei zum Verlassen des Zimmers nachzukommen, weshalb die eingesetzten Polizeibeamten das Zimmer schließlich unter Anwendung von Zwang und mit Einsatz eines Polizeihundes betraten.

Der zuvor aggressiv aufgetretene Störer wurde im Zimmer angetroffen und festgenommen. Zwei Küchenmesser wurden als Beweismittel sichergestellt. Daneben wurde in dem Zimmer eine Verpackung mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Menge der sichergestellten Betäubungsmittel übersteigt die Annahme, dass die Betäubungsmittel nur zum Eigenkonsum gedacht waren. Der Tatverdächtige wurde nach seiner Festnahme wegen psychischer Auffälligkeit durch den Bereitschaftsarzt in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

