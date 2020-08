Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Altental) Auffahrunfall führt zum Vollbrand eines unfallbeteiligten Pkw (03.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck beim Weiler Altental ereignete.

Die 31 Jahre alte Lenkerin eines Volkswagen Golf befuhr die Kreisstraße 5945 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Neuhausen ob Eck und bremste ihren Volkswagen Golf ab, da vor ihr der Lenker eines anderen Pkw nach links in Richtung Altental abbog und vorher seinen Pkw auf dem in Richtung Neuhausen ob Eck führenden Fahrstreifen zum Stillstand gebracht hatte. Der ihr nachfolgende, 55 Jahre alte Lenker eines Dacia Duster wurde zu spät auf diese Verkehrssituation aufmerksam, weshalb er mit seinem Dacia trotz einer Gefahrenbremsung heftig auf den vorausfahrenden VW Golf auffuhr.

Der Dacia geriet nach dem Zusammenstoß der beiden Pkw in Brand. Der Pkw brannte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen am Unfallort vollständig aus. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum Landkreis Tuttlingen gebracht. Wegen des in Brand geratenen Pkw wurden keine Personen verletzt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen gelöscht. Bis zum Ablöschen des brennenden Pkw entstanden deutliche Schäden am Fahrbahnbelag der Kreisstraße.

Der ausgebrannte Dacia wie auch der unfallbeteiligte VW Golf mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die Kreisstraße wurde bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt, es erfolgte eine örtliche Umleitung über die Bundesstraßen 14 und 311. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe erfolgte eine Prüfung von Maßnahmen zum Ausschluss von Umweltgefahren durch das Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Tuttlingen.

