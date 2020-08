Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (31.07.2020 - 03.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die über das vergangene Wochenende in der Nelkenstraße im Bereich der Einmündung der Straße "Auf Berken" in die Nelkenstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen oder traten im genannten Zeitraum gegen den linken Außenspiegel eines in diesem Bereich geparkten Mercedes-Benz mit Tuttlinger Kennzeichen. Der Außenspiegel wurde hierbei irreparabel zerstört.

Bei der Anzeigen-Aufnahme stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen in der Nelkenstraße weitere in gleicher Art und Weise angegangene Kraftfahrzeuge fest. Deren Außenspiegel erlitten nach bisherigen Erkenntnissen durch die Einwirkung der Tatverdächtigen keine Schäden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

