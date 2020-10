Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere "Drogenfahrten" am Montag in Gronau

Gronau (ots)

Drei unter dem Einfluss von Drogen stehende Autofahrer waren am Montag in Gronau unterwegs. Gegen 15.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 26-Jährigen auf der Königstraße. Bei dem Belgier schlug ein Drogenvortest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Gegen 22.00 und 23.20 Uhr gerieten zwei weitere Autofahrer auf der Enscheder Straße in eine Kontrolle. Bei einem 37-Jährigen schlug ein Drogenvortest auf THC an. Ein 27-Jähriger gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dem Belgier und den Gronauern entnahm ein Arzt Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde den Männern untersagt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

