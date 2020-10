Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autos mit Eiern und Blumentöpfen beworfen

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in Ahaus auf vorbeifahrende Autos Eier und andere Gegenständen geworfen. Getroffen wurden die Fahrzeuge auf der Königstraße in Höhe eines Schreibwarengeschäfts mit Postannahmestelle. Auf der Straße lagen Eierverpackungen, Tomaten, Kunststoffflaschen und Tonscherben sowie Pistazienschalen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Samstag in der Zeit von 01.00 bis 06.00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

