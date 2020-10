Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall auf Drogerieparkplatz

Gronau (ots)

Einen Unfallschaden von ungefähr 1.000 Euro hat ein Unbekannter an einem grauen VW Tiguan in Gronau angerichtet. Der flüchtige Autofahrer fuhr auf einem Drogerieparkplatz an der Königstraße rückwärts gegen das geparkte Auto. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Fahrzeugführer. Der Unfall ereignete sich am Freitag vergangener Woche um 16.45 Uhr. Zeugen gaben an, dass in dem flüchtigen Fahrzeug, einem schwarzen VW mit Neusser Kennzeichen, ein älteres Ehepaar gesessen habe. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

