Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Wohnhaus

Baden-Baden (ots)

Ein unbekannter Dieb gelangte in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Am Sauersbosch". Der Täter verschaffte sich vermutlich Zutritt durch Aufbrechen der Wohnungstüre des Anwesens. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro, der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Vor der Haustüre stand ein grauer Reisekoffer indem sich Kleider und verschiedene Dokumente befanden. Ob dieser Koffer im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist nach bisherigen Ermittlungen noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell