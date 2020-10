Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vandalismus an einer Bushaltestelle

Stadtlohn (ots)

Mutwillig zerstört haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Stadtlohn die Scheibe eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Geschehene spielte sich an der Mühlenstraße, Ecke Uferstraße ab. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen sich unter der Tel. (02561) 9260 zu melden.

