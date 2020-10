Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflüchtiger beschädigt Zaun und Poller

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Montag in Gronau hinterlassen. Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der Benzstraße. Der Unbekannte beschädigte dort sowohl die Gabione eines Zaunelementes als auch einen Poller der dort ansässigen Firma. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Durch die Videoüberwachung steht die Tatzeit fest. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen Kombi. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell