Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Bei der Polizei gemeldet hat sich am Montag eine Autofahrerin nach einem Unfall. Sie sei am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der Blumenstraße in Bocholt in Richtung Jerichostraße mit einem schwarzen Citroen C3 unterwegs gewesen, als es zu einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs kam. Sie sei zunächst weiter gefahren, berichtete die 75-jährige Bocholterin, so dass der oder die Geschädigte nicht bekannt ist. Die Polizei bittet den anderen Unfallbeteiligten oder Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden (Telefon 02871 2990).

