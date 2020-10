Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto an der Reygersstraße entwendet

Bocholt (ots)

Einen grauen VW Tiguan im Wert von ca. 20.000 Euro entwendeten Unbekannte in Bocholt auf der Reygersstraße. Der Diebstahl des Fahrzeugs mit Bocholter Kennzeichen ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 08.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

