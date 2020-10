Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt- Diebstahl von hochwertigem Pedelec

Isselburg-Anholt (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe am Samstagabend in Isselburg-Anholt. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke Gazelle hatte verschlossen vor dem Eingangsbereich der Kirche am Steinweg gestanden - dort kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr zu dem Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt (Telefon: 02871 - 2990).

