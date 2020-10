Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Heckscheibe eingeschlagen

Velen (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte am Sonntag in Velen die Heckscheibe eines parkenden Peugeot. Das Fahrzeug hatte an der Straße Am Aagarten gestanden, wo es zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr zu der Tat kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Fahrzeug selbst entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken Tel. (02861) 9000.

