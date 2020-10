Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Führerschein Unfall verursacht

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18-jähriger Heidener am Sonntag gegen 22:55 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Borken erlitten. Der Fahrer geriet auf der Bocholter Straße in Fahrtrichtung Rhede mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, so dass dieser nun mit einem Strafverfahren rechnen muss. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 30.000 Euro.

