Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter gestoppt - 3.000,00 EUR illegalen Lohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Vier ukrainische Männer im Alter von 32, 38, 39 und 48 Jahren, welche auf dem Weg in Richtung Polen waren, wurden durch Bundespolizisten am 29. September 2020 gegen 19:45 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz kontrolliert. Alle vier waren im Besitz ukrainischer Reisepässe. Bei einer Nachschau im mitgeführten Reisegepäck stießen die Beamten auf Arbeitssachen, Stundenabrechnungen und Fotos, welche auf eine Arbeitsstelle in Deutschland schließen lassen. Da die Männer nicht im Besitz erforderlicher Arbeitserlaubnisse oder Visa waren, wurde sie in Gewahrsam genommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und am 30. September 2020 an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben.

