Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Infotafel beschädigt

Neugersdorf (ots)

Am 29. September 2020 wurde die Leitstelle der Bundespolizei Ebersbach durch die Deutsche Bahn informiert, dass am Haltepunkt in Neugersdorf eine Infotafel zerstört wurde. Eine eingesetzte Streife stellte vor Ort fest, dass durch bisher unbekannte Täter die Plexiglasscheibe auf einer Größe von ca. 70 cm x 40 cm zerstört wurde und fehlt. Der Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro. Die Bundespolizei Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

