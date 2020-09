Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu spät ausgereist

Bautzen (ots)

Seit Juli 2020 war das Visum eines 42-jährigen Ukrainers abgelaufen, den Bundespolizisten am 28. September 2020 um 10:10 Uhr als Mitreisenden in einem Fernreisebus kontrollierten. Der Bus war auf der Autobahn 4 in Richtung polnische Grenze unterwegs und wurde auf dem Rastplatz Oberlausitz gestoppt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Er wurde aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen.

