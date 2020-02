Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 01. Februar 2020, kam es in der Zeit zwischen 20:05 Uhr und 22:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines griechischen Restaurants an der "Stedinger Straße" in Lemwerder, zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten, silbernen Pkw Kombi. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte bemerkte den Schaden erst am Sonntagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Schaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0421-67498 bei der Polizei Lemwerder. (144762)

