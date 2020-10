Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schwächeanfall führt zu Autounfall

Bocholt (ots)

In ein Krankenhaus wurde ein 85-Jähriger am Sonntagnachmittag in Bocholt nach einem Verkehrsunfall gebracht. Der Bocholter war mit seinem Auto auf der Münsterstraße stadtauswärts unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund eines Schwächeanfalls nach links in den Gegenverkehr fuhr und dort mit dem Auto einer 50-jährigen Bocholterin kollidierte, die die Münsterstraße stadteinwärts befuhr. Ein weiterer 50-jähriger Autofahrer aus Bocholt konnte dem Entgegenkommenden ausweichen. Schlussendlich kam der 85-Jährige auf einer Verkehrsinsel zum Stehen kam, nachdem er gegen die Beschilderung geprallt war. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

