POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme aufgrund aufmerksamer Zeugen

Am Freitagabend erschien beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ein Geschädigter eines Fahrraddiebstahls, welcher sein Fahrrad auf einer Internetplatt zum Verkauf gefunden hatte. Der Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Verkäufer einen Termin zum Kauf des angebotenen Fahrrades gegen 21:00 Uhr am Europaplatz ausgemacht. Dieses Treffen konnte kurzfristig von Polizeibeamten verdeckt überwacht werden. Kurz vor der Festnahme des Verkäufers bemerkte dieser die Polizei und rannte über den Europaplatz, Akademiestraße, Passagehof bis in das dortige Parkhaus um sich hier zu verstecken. Ein Polizeibeamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf und konnte dank Hinweisen von Passanten - welche die Fluchtrichtung anzeigten - den Beschuldigten bis in das Parkhaus verfolgen. Hier ließ sich der Täter, von der Schnelligkeit des Beamten beeindruckt, widerstandslos festnehmen. In der Folge konnten dem Verkäufer durch Ermittlungen in der Nacht noch drei Roller- und zwei weitere Fahrraddiebstähle zur Last geworfen werden. Der 23-jährige wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am 29.08.2020 dem Haftrichter vorgeführt.

