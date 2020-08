Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 3568 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 33-Jährige war gegen 16.30 Uhr in Richtung Sprangtal unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Salzhofen achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision wurde der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, seine zwei Mitfahrer und der Unfallverursacher leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Drogenbeeinflussung festgestellt. Der 33-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

