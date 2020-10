Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Autos angefahren und geflüchtet

Heiden (ots)

In der Nacht zum Sonntag hörte eine Anwohnerin der Bahnhofstraße gegen 00.20 Uhr einen lauten Knall. Anschließend sei ein Automotor nach mehreren Versuchen gestartet worden und der unbekannte Unfallverursacher sei davongefahren. Der Unfallverursacher hatte vermutlich den Grenzweg gefahren und war gegen einen geparkten Pkw geprallt, der seinerseits gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell