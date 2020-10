Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallbeschädigter weißer Hyundai i30 gesucht

Heek (ots)

Am Samstagmorgen kam eine noch unbekannte Autofahrerin gegen 11.30 Uhr auf der B 70 in Höhe der Autobahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt in dem weißen Hyundai i30 fort. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Nach Zeugenangaben ist die Unfallflüchtige ca. 50 - 55 Jahre alt und hat blonde Haare. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

