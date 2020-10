Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - 81-Jähriger gefährdet Straßenverkehr

Südlohn (ots)

Am Samstag meldeten sich Zeugen gegen 12.20 Uhr bei der Polizei und berichteten über einen Autofahrer, der auf der B 70 zwischen Stadtlohn und Südlohn mehrfach auf die Gegenfahrspur und auch auf den Grünstreifen geriet. Mehrere entgegenkommende Autofahrer mussten ausweichen. Nachdem er im Südlohner Kreisverkehr Vennstraße/Bahnhofstraße/Borkener beinahe ein Verkehrszeichen touchiert hatte, hielt der 81-Jährige an und wurde durch die Zeugen angesprochen. Die Zeugen hatten die Fahrweise per Video dokumentiert und zeigten dies den Beamten vor. Der 81-Jährige, der nicht unter Alkoholeinfluss stand, machte auch auf die Beamten keinen verkehrstüchtigen Eindruck. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

