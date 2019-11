Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Spurenauswertung führt Polizei zu Tatverdächtigem

Kaiserslautern (ots)

In Zusammenhang mit dem Diebstahl aus einem Personenwagen im Juli dieses Jahres in der Hochwaldstraße verfolgt die Polizei eine heiße Spur. Aus dem Wagen stahlen Diebe Bargeld in geringer Höhe. Die Polizei sicherte Spuren. Diese wurden beim Landeskriminalamt ausgewertet und können jetzt einem 23-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der Mann blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

