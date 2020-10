Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - 64-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Bocholt (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Polizei im Rahmen der Amtshilfe für das Bocholter Ordnungsamt tätig. Einsatzanlass war eine nicht genehmigte Veranstaltung in Bocholt-Suderwick. Die Polizeibeamten stellten die Personalien der Anwesenden fest und unterstützten bei der Beendigung der Veranstaltung. Während des Einsatzes verhielt sich ein 64-jähriger Bocholter sehr provokant und beleidigte schließlich einen der eingesetzten Beamten, was nun ein Strafverfahren zur Folge hat.

