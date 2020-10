Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Privatfeier endet mit Strafanzeige

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei gegen 05.30 Uhr eine erneute Ruhestörung durch überlaute Musik gemeldet - ausgehend von einer Feier an einer Privatanschrift im Ahauser Westen. Der 27-jährige Verantwortliche hatte die Ermahnungen aus den beiden vorhergehenden Einsätzen offenbar nicht ernst genommen, so dass nunmehr ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Hinzu kommt ein Strafverfahren, da der 27-Jährige die Beamten beleidigte.

