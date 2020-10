Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher stehlen Werkzeuge

Heek (ots)

Werkzeuge (u.a. Akkubohrer, Akkuflex, Fliesenschneider, Kupferpresse) entwendeten Einbrecher aus einem im Umbau befindlichen Wohnhaus an der Grimmeltstraße. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam über das Badezimmerfenster Zugang verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 16.30 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten waren in der Vergangenheit bereits mehrfach Getränke aus dem Haus entwendet worden, was er aber nicht angezeigt habe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

