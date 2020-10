Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller frisiert

Strafanzeige

Ahaus (ots)

Weil sie mit Imponiergehabe auf sich aufmerksam gemacht hatten, wurde die Polizei am Freitag, gegen 17.15 Uhr auf drei Motorrollerfahrer aufmerksam. Die Drei hatten auf dem McDonalds-Parkplatz an der Heeker Straße ihre augenscheinlich frisierten Roller durch Fahrmanöver "präsentiert" und waren dann mit umgeklappten Kennzeichen davon gefahren. Auf der Nienborger Straße entdeckten Polizeibeamte kurz darauf zwei der Verdächtigen, die angehalten hatten und an einem der Roller herumschraubten. Als die beiden die Polizeibeamten entdeckten, konnte einer flüchten. Die Flucht des zweiten Rollerfahrers, es handelt sich um einen 15 Jahre alten Ahauser, konnten die Beamten unterbinden. Da der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Zudem stellten sie den Motorroller sicher.

