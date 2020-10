Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwere Verkehrsunfall mit Radfahrer in Gescher auf der Stadtlohner Straße

Gescher (ots)

Am Samstag, 10.10.2020, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 56jähriger Radfahrer aus Gescher den Grenzlandring (K 49) in Fahrtrichtung Stadtlohner Straße (L 571). Beim Überqueren der Stadtlohner Straße (L 571) kam es zum Zusammenstoß mit einem 21jährigen Pkw Fahrer aus Stadtlohn, der die Stadtlohner Straße (L 571) in Fahrtrichtung Gescher befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 56jährige Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 21jährige Pkw Fahrer wurde leicht verletzt. Es enstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die Stadtlohner Straße war während der Unfallaufnahme bis 03:45 Uhr gesperrt.

