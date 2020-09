POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 01.09.2020.

Polizeiinspektion Goslar

Kennzeichen gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Sonntag, 16.08.20, 00.00 Uhr, bis Montagabend, 21.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Kennzeichen GS - KX 213 eines in der Talstrasse abgestellten Anhängers. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp zwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Gartenlaube aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in eine Gartenlaube im Petersberg ein, durchsuchten die Räumlichkeit und entwendeten nach ersten Feststellungen ein Radio, eine Lautsprecherbox sowie diverse Werkzeuge. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Peterbergs oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienwohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Montagvormittag, 07.20 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen nach gewaltsamen Öffnen eines Kellerfensters in ihr Einfamilienwohnhaus in der Wachtelpforte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben über das mögliche Stehlgut sowie den durch die Tat entstandenen Gesamtschaden können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wachtelpforte oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Blumengeschäft.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Montagvormittag, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Zerstörung einer Schaufensterscheibe in ein im Gebäude des SB-Warenhauses Marktkauf befindliches Blumengeschäft ein, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten einen aufgefundenen Geldbetrag. Angaben über die Gesamtschadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Zeiss-Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 20.00 Uhr, bis Montagvormittag, 08.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, gewaltsam über das Dach in den Verkaufsraum des SB-Warenhauses Marktkauf in der Carl-Zeiss-Strasse einzudringen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Carl-Zeiss-Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Motorradspiegel beschädigt.

Goslar. Am Montag, zwischen 12.00 und 17.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Spiegel eines in einem Carport ordnungsgemäß abgestellten BMW-Motorrads. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Friseursalon.

Langelsheim. In der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagmorgen, 04.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in einen Friseursalon in der Langen Strasse ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine aufgefundene Geldkassette mit Bargeld. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Bäckereifachgeschäft.

Langelsheim. In der Zeit von Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, bis Montagmorgen, 04.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in eine Bäckereifiliale in der Langen Strasse ein, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, öffneten mehrere Behältnisse und entwendeten einen darin aufgefundenen Geldbetrag. Angaben über die Gesamtschadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langen Strasse oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand in einem Altpapiercontainer.

Langelsheim. Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, entdeckten Anwohner einen Brand in einem im Sülteweg aufgestellten Altpapiercontainer, der den alarmierten Feuerwehren Langelsheim, die mit zwölf Angehörigen unter Leitung des Zugführers Philipp Kranz vor Ort waren, bereits kurz nach deren Eintreffen mit Wasser und Schaum abgelöscht werden konnte. Angaben über die Brandausbruchsursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

