Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 01.09.20

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass ein 49-jähriger Mann aus Rhüden im Bereich des Ortsteils einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte,obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass der von ihm benutzte Pkw zuvor in Wolfenbüttel entwendet worden war. Erst im Rahmen einer Fahndung konnte das gestohlene Kraftfahrzeug später im Bereich Wolfenbüttel aufgefunden werden. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Unterschlagung

Ein 62-jähriger Seesener zeigte bei der Polizei an, dass er seine Geldbörse im Vorraum einer Seesener Bankfiliale vergessen habe. Diese sei aufgefunden und ihm übergeben worden, jedoch fehlten 330 Euro Bargeld. Ein Strafanzeige gegen unbekannt wurde gefertigt.

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, gegen 12.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 243 in Fahrtrichtung Osterode, kurz vor dem Parkplatz "Ziegenberg". Der Fahrzeugführer eines Pkw VW überholte den Sattelzug eines 61-jährigen Mannes aus Steinach und scherte so dicht vor diesem wieder ein, dass der Lkw-Fahrer nach rechts auswich und hierbei die Leitplanke touchierte. Der Fahrzeugführer des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Von diesem Fahrzeug ist lediglich die Länderkennung "PL" bekannt. Hinweise zum Unfallhergang und/oder verursachenden Pkw werden beim PK Seesen ( 05381/9440 ) entgegengenommen.

Sachbeschädigung

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.50 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person in der Langen Str., an einem Wohnhaus, die Scheibe eines Butzenfensters eingeschlagen. Der Sachschaden wurde mit 50 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Seesen.

Sachbeschädigung

Bereits zum wiederholten Male wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, weil das Türschloss eines Mehrfamilienhauses in der Horpkestr. durch Sekundenkleber unbrauchbar gemacht wurde. Für den Austausch der Schließanlage entstehen der Hauseigentümerin Kosten in Höhe von etwa 1300 Euro. Der Tatverdacht richtet sich hier gegen einen Mitbewohner des Hauses. Wenig später stellte dieser Strafantrag gegen unbekannt, da sein Briefkastenschloss verklebt wurde. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Am Sonntag Nachmittag wurde der Polizei Seesen mitgeteilt, dass sich in einem Regionalzug ein weiblicher Fahrgast befände, welche sich trotz mehrfacher Aufforderung durch das Bahnpersonal weigerte, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die 47-jährige Frau aus Höxter wurde am Bahnhof Seesen von den eingesetzten Beamten kontrolliert und des Zuges verwiesen. Die Dame erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Sachbeschädigung an Papiercontainer

In der Nacht von Montag auf Dienstag setzte eine bislang unbekannte Person einen Papiercontainer in der Bismarckstr. in Brand. Die FFW Seesen wurde alarmiert und löschte diesen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Nötigung und Beleidigung

Am Montag, in den Abendstunden, zeigte eine 47-jährige Seesenerin an, dass sie von einer männlichen Person genötigt und beleidigt worden sei. Die Person sei ihr namentlich jedoch nicht bekannt. Entsprechende Strafverfahren wurden zunächst gegen unbekannt eingeleitet.

