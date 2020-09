Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 01.09.2020

Goslar (ots)

Verstoß Betäubungsmittel

Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters einer Gartenbaufirma wurden am Montag, 31.08.2020, nachmittags,auf einem Balkon in der Herzog-Julius-Straße neun mannshohe Cannabispflanzen festgestellt. Mit richterlichen Beschluß wurde die dazugehörige Wohnung durchsucht. Im Anschluß wurden die Pflanzen und weitere Betäubungsmittelutensilien, welche in der Wohnung vorgefunden worden, sichergestellt. Gegen die Wohnungsinhaberin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

